Завтра в Орле отметят День России

В 10:30 на площади перед зданием МФЦ (улица Ленина, 1) начнёт работать интерактивная выставка военных предметов. В 11 часов здесь же откроется праздничный концерт с участием воинов-интернационалистов и ВИА «Наследие».

На площади Ленина в 11 часов стартует велосипедная гонка-критериум.

В Городском парке в 15 часов начнётся концертная программа с участием ансамбля «Славица». В 17 часов творческий вечер продолжится.

В 18 и 19 часов праздничные концертные выступления состоятся в Детском парке и перед ДК «Металлург».