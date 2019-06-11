Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.06.2019 Вторник 14:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Завтра в Орле отметят День России

Завтра в Орле отметят День России

Версия для печати

11.06.2019

В 10:30 на площади перед зданием МФЦ (улица Ленина, 1) начнёт работать интерактивная выставка военных предметов. В 11 часов здесь же откроется праздничный концерт с участием воинов-интернационалистов и ВИА «Наследие».

На площади Ленина в 11 часов стартует велосипедная гонка-критериум.

В Городском парке в 15 часов начнётся концертная программа с участием ансамбля «Славица». В 17 часов творческий вечер продолжится.

В 18 и 19 часов праздничные концертные выступления состоятся в Детском парке и перед ДК «Металлург».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55201

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.06.2019

В День России в рамках фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдёт мотозаезд

11.06.2019

13 июня в Орле откроется выставка Светланы Мухиной «Галактика»

11.06.2019

Юные орловские футболисты встретились с Александром Селиховым

11.06.2019

Дом на Карачевской улице Орла взяли в аренду на 49 лет за 1 рубль

11.06.2019

В Орле у жителей частного сектора могут выкупить дома под строительство детских садов

$ USD64.7919(-0.25)11.06
€ EUR73.2148(-0.05)11.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online