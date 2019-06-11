Завтра в Орле отметят День России
11.06.2019
В 10:30 на площади перед зданием МФЦ (улица Ленина, 1) начнёт работать интерактивная выставка военных предметов. В 11 часов здесь же откроется праздничный концерт с участием воинов-интернационалистов и ВИА «Наследие».
На площади Ленина в 11 часов стартует велосипедная гонка-критериум.
В Городском парке в 15 часов начнётся концертная программа с участием ансамбля «Славица». В 17 часов творческий вечер продолжится.
В 18 и 19 часов праздничные концертные выступления состоятся в Детском парке и перед ДК «Металлург».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55201
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В День России в рамках фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдёт мотозаезд
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