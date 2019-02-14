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Завтра в Орле отметят 30-летие вывода войск из Афганистана

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14.02.2019

В 10 часов во всех православных храмах Орловской епархии начнут бить в колокола. Это продлится 15 минут. Таким образом Русская Православная Церковь почтит память погибших в Афганистане и отдаст должное участникам той войны.

В это же время начнётся шествие «Бессмертного батальона». Колонна с портретами орловцев, погибших в Афганистане, пройдёт от стелы «Орёл — город воинской славы» по улицам Салтыкова-Щедрина, Пионерской и Лескова и по Наугорскому шоссе. Шествие завершится у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов.

В 11 часов здесь начнётся памятный митинг. Его участниками станут ветераны боевых действий, члены семей защитников Отечества, руководители патриотических клубов.

В 17 часов на улице Ленина у здания МФЦ состоится акция «Свеча Памяти». Орловцы зажгут свечи в память о погибших в Афганистане и оставят их у здания. Сюда также придут ветераны боевых действий, родственники погибших воинов и представители общественных организаций.

Теги:ОрёлОрловская областьвойна в Афганистанеюбилей

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