Завтра в Орле откроется выставка фотографа Павла Капустина
22.05.2019
Экспозицию «За горизонтом» можно будет увидеть в Орловском краеведческом музее. Торжественное открытие состоится в 16 часов.
Павел Капустин родился в Брянске. Фотохудожник является члено творческого союза «Фотоискусство» и сопредседателем Брянского народного фотоклуба «Брянская улица».
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