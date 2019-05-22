Завтра в Орле откроется выставка фотографа Павла Капустина

Экспозицию «За горизонтом» можно будет увидеть в Орловском краеведческом музее. Торжественное открытие состоится в 16 часов.

Павел Капустин родился в Брянске. Фотохудожник является члено творческого союза «Фотоискусство» и сопредседателем Брянского народного фотоклуба «Брянская улица».