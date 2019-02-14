Завтра в Орле откроется выставка археологических находок Российской Академии Наук

Выставка «Ранние славяне: история, археология, реконструкция» начнёт работать в Орловском краеведческом музее 15 февраля в 16 часов. Экспозиция будет состоять из находок, сделанных сотрудниками Сейминско-Суджинской экспедиции Института АрхеологииРоссийской Академии Наук.

На выставке будут представлены последние результаты исследований отечественных учёных в сферах истории и археологии ранних славян.