Завтра в Орле откроется выставка археологических находок Российской Академии Наук
14.02.2019
Выставка «Ранние славяне: история, археология, реконструкция» начнёт работать в Орловском краеведческом музее 15 февраля в 16 часов. Экспозиция будет состоять из находок, сделанных сотрудниками Сейминско-Суджинской экспедиции Института АрхеологииРоссийской Академии Наук.
На выставке будут представлены последние результаты исследований отечественных учёных в сферах истории и археологии ранних славян.
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