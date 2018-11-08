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  3. Завтра в Орле откроется Всероссийская художественная выставка, посвящённая юбилею Тургенева

Завтра в Орле откроется Всероссийская художественная выставка, посвящённая юбилею Тургенева

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08.11.2018

Открытие экспозиции «Образ Родины» состоится в Орловской детской школе изобразительных искусств на Карачевской, 61, в 11:00.

В нём примет участие председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Также его работы представлены на выставке. Среди других участников — обладатели звания «народный художник», а также академики Российской академии художеств.

Выставка организована Секретариатом Союза художников России при участии правительства Орловской области и администрации Орла.

Экспозиция разместится на девяти площадках Орла: в детской художественной школе, в здании мэрии, в театре имени Тургенева, в зале Орловской организации Союза художников России (на 2 Посадской, 26), в краеведческом музее, в центре «Ракурс» (в Почтовом переулке, 8), в здании орловского филиала РАНХиГС (на Бульваре Победы, 5А), в библиотеке Бунина и в Художественном училище имени Мясоедова.

Посмотреть на живопись, скульптуру и графику можно будет в течение месяца.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьискусствовыставкаживописьТургенев

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