Завтра в Орле откроется необычная выставка

В Орловском музее изобразительных искусств завтра откроется выставка «Бумажное диво» из собрания Домодедовского историко-художественного музея. В экспозиции будут представлены 150 работ мастеров из России, Китая, Вьетнама, Мексики, Израиля, Украины, Беларуси и Литвы.

Вырезка из бумаги ― красочный своеобразный вид народного творчества, имеющий давние традиции и распространенный во многих странах мира. Однако им занимаются и профессиональные художники.

Выставка можно будет посетить до 30 июня. Без возрастных ограничений.