Завтра в Орле ограничат стоянку и движение транспорта из-за линейки в честь дня рождения пионерской организации

Мероприятие пройдёт на площади Ленина.

С 6 до 10 часов будет запрещена стоянка транспортных средств на территории между площадью Ленина и домом по улице Горького, 28.

Также с 8 до 10 часов вводится запрет на движение транспорта по площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, а также на улице Горького от площади Ленина до улицы Пионерской.