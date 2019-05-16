Завтра в Орле ограничат стоянку и движение транспорта из-за линейки в честь дня рождения пионерской организации
16.05.2019
Мероприятие пройдёт на площади Ленина.
С 6 до 10 часов будет запрещена стоянка транспортных средств на территории между площадью Ленина и домом по улице Горького, 28.
Также с 8 до 10 часов вводится запрет на движение транспорта по площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, а также на улице Горького от площади Ленина до улицы Пионерской.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54625
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