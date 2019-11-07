Завтра в Орле ограничат движение

В связи с мероприятиями, посвящёнными годовщине великой октябрьской социалистической революции завтра с нуля часов до 12.35 на участке улицы Карачевской (от памятника Н.С. Лескову до ул. Гостиной) и с полуночи до 14.30 — на площадке между площадью Ленина и гостиницей «Салют» будет запрещена стоянка автотранспорта. В администрации Орла просят всех водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбирать пути объезда.