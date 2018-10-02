Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.10.2018 Вторник 16:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Завтра в Орле официально стартует отопительный сезон

Завтра в Орле официально стартует отопительный сезон

Версия для печати

02.10.2018

В жилой сектор начнёт приходить тепло. В областном центре это произойдёт позже, чем в Ливнах и Мценске.

На подключение жилого фонда специалистам даётся 5 дней.

Ещё в понедельник тепло начали пускать в садики и школы.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49588

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.10.2018

Орловская филармония открыла новый сезон большим концертом

02.10.2018

Уличные фонари в Орле будут включать через через десять минут после заката

02.10.2018

В Орловской области прошёл первый в истории региональный чемпионат по автомобильному туризму на короткой дистанции

02.10.2018

Житель Глазуновского района расстрелял из охотничьего ружья свой автомобиль

02.10.2018

В Орловской области фиктивные предприятия стали регистрировать на студентов

$ USD65.2221(-0.35)03.10
€ EUR75.2272(-0.76)03.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online