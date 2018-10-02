Завтра в Орле официально стартует отопительный сезон
02.10.2018
В жилой сектор начнёт приходить тепло. В областном центре это произойдёт позже, чем в Ливнах и Мценске.
На подключение жилого фонда специалистам даётся 5 дней.
Ещё в понедельник тепло начали пускать в садики и школы.
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