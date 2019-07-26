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Завтра в Орле на площади Ленина состоится кульминация велопраздника

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26.07.2019

27 июля в 19:40 здесь начнётся церемония награждения победителей первых всероссийских соревнований по велосипедному спорту «Город первого салюта».

Состязания проходят в Орловской области в эти дни (с 25 по 27 июля) по инициативе Дениса Меньшова — знаменитого уроженца нашего региона, велогонщика, участника трёх Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта и президента «Орловской региональной Федерации велосипедных видов спорта»

В предыдущие годы в нашем регионе проводилась Всероссийская велогонка на призы Дениса Меньшова. В 2019 организаторам удалось заручиться поддержкой руководства российской профессиональной континентальной велокоманды «Газпром — РусВело» и вывести мероприятие на новый уровень, дав ему и новое название.

Главная цель турнира — дать молодым велогонщикам возможность заявить о себе профессиональному сообществу. В соревнованиях «Город первого салюта» участвуют около 200 человек (юноши и девушки в возрасте до 16 лет).

Теги:ОрёлОрловская область

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