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Завтра в Музее писателей-орловцев состоится заседание клуба «Орловский библиофил», посвящённое Елене Благининой

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25.10.2018

Завтра в 15 часов в Музее писателей-орловцев состоится очередное заседание клуба «Орловский библиофил».

Его темой станет творчество Елены Благининой — нашей землячки, известной поэтессы. В этом году исполняется 115 лет со дня её рождения.

Темой основного доклада станут христианские истоки её творчества.

На заседании будут представлены редкие документы и книги из фонда музея Тургенева.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50088

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