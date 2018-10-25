Завтра в Музее писателей-орловцев состоится заседание клуба «Орловский библиофил», посвящённое Елене Благининой
25.10.2018
Завтра в 15 часов в Музее писателей-орловцев состоится очередное заседание клуба «Орловский библиофил».
Его темой станет творчество Елены Благининой — нашей землячки, известной поэтессы. В этом году исполняется 115 лет со дня её рождения.
Темой основного доклада станут христианские истоки её творчества.
На заседании будут представлены редкие документы и книги из фонда музея Тургенева.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50088
Другие новости раздела
25.10.2018
Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»
$ USD65.6299(+0.32)25.10
€ EUR75.0806(+0.22)25.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют