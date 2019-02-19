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  3. Завтра в музее писателей-орловцев отметят годовщину выхода первой книги Фёдора Тютчева

Завтра в музее писателей-орловцев отметят годовщину выхода первой книги Фёдора Тютчева

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19.02.2019

Вечер под названием «Речи, которым не суждено умереть» начнётся в 14 часов.

В этом году первой книге Тютчева исполняется 165 лет. Значительную роль в публикации дебютного сборника сыграл Иван Тургенев, выступивший как составитель и редактор книги.

Теги:ОрёлОрловская область

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