Завтра в мэрии Орла состоится торжественный приём, посвящённый Дню учителя
04.10.2018
В 15 часов в малом зале администрации города Орла соберутся лучшие педагогические работники городских учреждений образования и культуры.
На праздничное мероприятие приглашены падагоги, ставшие победителями ежегодного городского конкурса на присуждение муниципальной премии, из числа работников общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также учреждений допобразования и культуры.
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