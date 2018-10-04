Завтра в мэрии Орла состоится торжественный приём, посвящённый Дню учителя

В 15 часов в малом зале администрации города Орла соберутся лучшие педагогические работники городских учреждений образования и культуры.

На праздничное мероприятие приглашены падагоги, ставшие победителями ежегодного городского конкурса на присуждение муниципальной премии, из числа работников общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также учреждений допобразования и культуры.