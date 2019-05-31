Завтра в городе на 1 день изменится маршрут движения троллейбусов

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Это связано с проведением спортивно-социального мероприятия «Зеленый марафон».

С 11:00 до 15:00 троллейбус № 5 будет курсировать по маршруту: железнодорожный вокзал — ул. Герцена — ул. 60-летия Октября — больница им. Семашко — ул. Октябрьская — ул. 1-я Посадская — железнодорожный вокзал.

Троллейбус № 6 — автовокзал — ул. 1-я Посадская — ул. Октябрьская — больница им. Семашко — ул. Октябрьская — ул. 1-я Посадская — автовокзал.