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  3. Завтра в эфире телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым

Завтра в эфире телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым

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31.10.2018

Завтра в 20 часов в прямом эфире телеканала «Первый областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью».

Гостем студии станет Вадим Хрипунов, начальник отдела транспортного обслуживания населения управления городского хозяйства администрации Орла.

Все желающие смогут позвонить в прямой телеэфир и задать чиновнику свои вопросы. Контактный номер — 76-10-28.

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