Завтра в эфире телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым

Завтра в 20 часов в прямом эфире телеканала «Первый областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью».

Гостем студии станет Вадим Хрипунов, начальник отдела транспортного обслуживания населения управления городского хозяйства администрации Орла.