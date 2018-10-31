Завтра в эфире телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым
31.10.2018
Завтра в 20 часов в прямом эфире телеканала «Первый областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью».
Гостем студии станет Вадим Хрипунов, начальник отдела транспортного обслуживания населения управления городского хозяйства администрации Орла.
Все желающие смогут позвонить в прямой телеэфир и задать чиновнику свои вопросы. Контактный номер —
Короткая ссылка obl1.ru/~/50208
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