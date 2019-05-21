Завтра в эфир телеканала «Первый областной» выйдет программа «Диалог с губернатором»
21.05.2019
Трансляция начнётся в 20:00.
Одной из тем разговора станет реализация программы «Формирование современной городской среды» в Орловской области, а также деятельность по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54744
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