Завтра в Детской деревне – SOS Лаврово пройдет праздник по случаю предстоящего дня защиты детей
30.05.2019
Праздничный концерт, подготовленный воспитанниками Детской деревни, начнётся в 15:00. Затем состоится награждение ребят, проявивших усердие в школьном обучении и внешкольных занятиях.
В 16.30 праздник продолжится «на деревенской улице»:
— подвижные игры на свежем воздухе с волонтерами;
— военно-спортивная игра «Лазертаг»;
— товарищеский матч по футболу между командой Детской деревни и командой шефов — курсантов ФСО;
— ужин на свежем воздухе.
Жители Детской деревни — SOS Лаврово ждут в гости своих друзей.
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