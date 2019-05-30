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Орел30.05.2019 Четверг 18:36
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  3. Завтра в Детской деревне – SOS Лаврово пройдет праздник по случаю предстоящего дня защиты детей

Завтра в Детской деревне – SOS Лаврово пройдет праздник по случаю предстоящего дня защиты детей

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30.05.2019

Праздничный концерт, подготовленный воспитанниками Детской деревни, начнётся в 15:00. Затем состоится награждение ребят, проявивших усердие в школьном обучении и внешкольных занятиях.

В 16.30 праздник продолжится «на деревенской улице»:

— подвижные игры на свежем воздухе с волонтерами;

— военно-спортивная игра «Лазертаг»;

— товарищеский матч по футболу между командой Детской деревни и командой шефов — курсантов ФСО;

— ужин на свежем воздухе.

Жители Детской деревни — SOS Лаврово ждут в гости своих друзей.

Теги:ОрёлОрловская Областьдеревня - SOS

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