Завтра в администрации Орла будут чествовать многодетных орловчанок

Также на приём, посвящённый Международному женскому дню, пригласят матерей из опекунских и приёмных семей.

Мероприятие пройдёт 7 марта в 9 часов в здании мэрии Орла (Пролетарская гора, 1) в кабинете 207. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.