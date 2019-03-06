Завтра в администрации Орла будут чествовать многодетных орловчанок
06.03.2019
Также на приём, посвящённый Международному женскому дню, пригласят матерей из опекунских и приёмных семей.
Мероприятие пройдёт 7 марта в 9 часов в здании мэрии Орла (Пролетарская гора, 1) в кабинете 207. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
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