Завтра в 20:00 Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков в эфире телеканала «Первый областной» подведёт итоги первого года своей работы на Орловщине
04.10.2018
Глава региона сделает это в рамках программы «Диалог с Губернатором».
Также Андрей Клычков расскажет и о завтрашнем дне нашего края.
Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на Первом областном портале новостей obl1.ru.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49651
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