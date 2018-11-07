Завтра в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет новый выпуск программы «Актуальное интервью»

Гостем студии станет главный полицейский Орловской области — начальник регионального Управления МВД Юрий Савенков.

Все желающие могут задать ему вопросы как во время передачи, позвонив на номер 76-10-28, так и заранее, написав на почту «Первого областного» mail@obl1.ru.

«Актуальное интервью» с Юрием Савенковым выйдет в эфир завтра в 20 часов.