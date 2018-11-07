Завтра в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет новый выпуск программы «Актуальное интервью»
07.11.2018
Гостем студии станет главный полицейский Орловской области — начальник регионального Управления МВД Юрий Савенков.
Все желающие могут задать ему вопросы как во время передачи, позвонив на номер
«Актуальное интервью» с Юрием Савенковым выйдет в эфир завтра в 20 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50336
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