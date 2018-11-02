Завтра свой юбилей отметит орловский трамвай

Впервые этот вид транспорта в областном центре запустили 3-го ноября 1898-го года, ещё до появления трамваев в Москве и Петербурге.

Таким образом, речь идёт о серьёзной дате — 120 лет.

В настоящий момент общая протяжённость трамвайных путей в Орле составляет примерно 39 километров, а городское «Трамвайно-троллейбусное предприятие» является одним из ключевых учреждений областного центра.