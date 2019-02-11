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  3. Завтра состоится конференция Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования Орловской области

Завтра состоится конференция Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования Орловской области

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11.02.2019

Мероприятие пройдёт в Орле в здании Аграрного университета.

Начало запланировано на 11 часов.

В конференции примет участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Теги:ОрёлОрловская область

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