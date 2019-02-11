Завтра состоится конференция Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования Орловской области
11.02.2019
Мероприятие пройдёт в Орле в здании Аграрного университета.
Начало запланировано на 11 часов.
В конференции примет участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52746
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