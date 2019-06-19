Завтра ректор опорного вуза Орловской области Ольга Пилипенко ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Первый областной»

Программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир в 20:00. Также трансляция будет вестись на «Первом областном портале новостей» obl1.ru и (в аудиоформате) в эфире «Экспресс радио Орёл».

Среди планируемых тем разговора — знаковые проекты Орловского государственного университета имени Тургенева, вступительная кампания, участие Ольги Пилипенко в выборах в Госдуму. Чтобы задать свои вопросы в прямом эфире, нужно будет позвонить на номер 76-10-28.