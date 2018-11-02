Завтра по Орловской области пройдёт казачий крестный ход

Религиозное шествие проводит Волжское войсковое казачье общество.

Участники религиозного шествия, сопровождая икону, прошли уже по одиннадцати регионам Поволжья и Центральной России.

В крестном ходе участвуют пять человек. По пути они посещают православные храмы, исправительные учреждения, воинские части.

Завтра они начнут своё шествие по орловской земле — со Мценского района.