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Орел02.11.2018 Пятница 12:35
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  3. Завтра по Орловской области пройдёт казачий крестный ход

Завтра по Орловской области пройдёт казачий крестный ход

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02.11.2018

Религиозное шествие проводит Волжское войсковое казачье общество.

Участники религиозного шествия, сопровождая икону, прошли уже по одиннадцати регионам Поволжья и Центральной России.

В крестном ходе участвуют пять человек. По пути они посещают православные храмы, исправительные учреждения, воинские части.

Завтра они начнут своё шествие по орловской земле — со Мценского района.

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