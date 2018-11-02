Завтра по Орловской области пройдёт казачий крестный ход
02.11.2018
Религиозное шествие проводит Волжское войсковое казачье общество.
Участники религиозного шествия, сопровождая икону, прошли уже по одиннадцати регионам Поволжья и Центральной России.
В крестном ходе участвуют пять человек. По пути они посещают православные храмы, исправительные учреждения, воинские части.
Завтра они начнут своё шествие по орловской земле — со Мценского района.
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