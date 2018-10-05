Завтра Орловский государственный академический театр имени Тургенева откроет детский сезон

Зрители снова увидят постановку под интригующим названием «Людоед Микоколембо».

Первый показ этого спектакля состоялось в июне этого года и вызвало всероссийский резонанс.

Эта малоизвестная пьеса Тургенева была написана для домашнего театра на французском языке. Орловский театр самостоятельно заказал литературный перевод пьесы, а затем воплотил её на сцене.

Это стало ярким событием юбилейного «тургевского» года.