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Орел05.10.2018 Пятница 17:26
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  3. Завтра Орловский государственный академический театр имени Тургенева откроет детский сезон

Завтра Орловский государственный академический театр имени Тургенева откроет детский сезон

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05.10.2018

Зрители снова увидят постановку под интригующим названием «Людоед Микоколембо».

Первый показ этого спектакля состоялось в июне этого года и вызвало всероссийский резонанс.

Эта малоизвестная пьеса Тургенева была написана для домашнего театра на французском языке. Орловский театр самостоятельно заказал литературный перевод пьесы, а затем воплотил её на сцене.

Это стало ярким событием юбилейного «тургевского» года.

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