Завтра Орловский государственный академический театр имени Тургенева откроет детский сезон
05.10.2018
Зрители снова увидят постановку под интригующим названием «Людоед Микоколембо».
Первый показ этого спектакля состоялось в июне этого года и вызвало всероссийский резонанс.
Эта малоизвестная пьеса Тургенева была написана для домашнего театра на французском языке. Орловский театр самостоятельно заказал литературный перевод пьесы, а затем воплотил её на сцене.
Это стало ярким событием юбилейного «тургевского» года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49687
Другие новости раздела
05.10.2018
Завтра в Орле состоится торжественное приведение к присяге сотрудников органов внутренних дел
$ USD66.627(+0.42)06.10
€ EUR76.661(+0.61)06.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют