Завтра орловчане смогут задать «транспортные» вопросы в прямом эфире «Первого областного»
02.10.2019
Гостем программы «Актуальное интервью» станет начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла Вадим Хрипунов.
Прямой эфир начнётся 3 октября в 20:00. Радиотрансляция будет вестись и на волнах «Экспресс-радио Орёл».
Одной из главных тем программы станет новая транспортная схема Орла и Орловского района, которую в этом месяце должны обсудить на публичных слушаниях.
Задать свои вопросы можно прямо во время эфира по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/57553
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