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  3. Завтра орловчане смогут задать «транспортные» вопросы в прямом эфире «Первого областного»

Завтра орловчане смогут задать «транспортные» вопросы в прямом эфире «Первого областного»

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02.10.2019

Гостем программы «Актуальное интервью» станет начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла Вадим Хрипунов.

Прямой эфир начнётся 3 октября в 20:00. Радиотрансляция будет вестись и на волнах «Экспресс-радио Орёл».

Одной из главных тем программы станет новая транспортная схема Орла и Орловского района, которую в этом месяце должны обсудить на публичных слушаниях.

Задать свои вопросы можно прямо во время эфира по телефону 76-10-28, а также заранее, прислав письмо на электронную почту mail@obl1.ru.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57553

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