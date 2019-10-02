Завтра орловчане смогут задать «транспортные» вопросы в прямом эфире «Первого областного»

Гостем программы «Актуальное интервью» станет начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла Вадим Хрипунов.

Прямой эфир начнётся 3 октября в 20:00. Радиотрансляция будет вестись и на волнах «Экспресс-радио Орёл».

Одной из главных тем программы станет новая транспортная схема Орла и Орловского района, которую в этом месяце должны обсудить на публичных слушаниях.