Завтра губернатор Орловской области Андрей Клычков примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Основные форума пройдут 14 и 15 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка.

Форум проводится ежегодно при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. Председателем организационного комитета является зампред федерального правительства Дмитрий Козак.

Сочинский форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов. В нём принимают участие практически все регионы нашей страны и самые крупные отечественные корпорации и компании.