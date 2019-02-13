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  3. Завтра губернатор Орловской области Андрей Клычков примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Завтра губернатор Орловской области Андрей Клычков примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

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13.02.2019

Основные форума пройдут 14 и 15 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка.

Форум проводится ежегодно при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. Председателем организационного комитета является зампред федерального правительства Дмитрий Козак.

Сочинский форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов. В нём принимают участие практически все регионы нашей страны и самые крупные отечественные корпорации и компании.

Теги:ОрёлОрловская областьСочифоруминвестицииМедведевКлычковгубернатор

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