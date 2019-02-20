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  3. Завтра гостем прямого эфира на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный

Завтра гостем прямого эфира на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный

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20.02.2019

Интервью с Чёрным выйдет в эфир 21 февраля в 20 часов. Прямая аудиотрансляция программы будет вестись в эфире «Экспресс-радио Орёл».

Задать свои вопросы гостю можно будет прямо во время прямого эфира по телефону 76-10-28.

Теги:ОрёлОрловская область

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