Завтра гостем прямого эфира на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный

Интервью с Чёрным выйдет в эфир 21 февраля в 20 часов. Прямая аудиотрансляция программы будет вестись в эфире «Экспресс-радио Орёл».

Задать свои вопросы гостю можно будет прямо во время прямого эфира по телефону 76-10-28.