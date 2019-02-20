Завтра гостем прямого эфира на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный
20.02.2019
Интервью с Чёрным выйдет в эфир 21 февраля в 20 часов. Прямая аудиотрансляция программы будет вестись в эфире «Экспресс-радио Орёл».
Задать свои вопросы гостю можно будет прямо во время прямого эфира по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/52992
Другие новости раздела
20.02.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал послание президента России Федеральному собранию (аудио)
20.02.2019
В Орловской области опекунским и приёмным многодетным семьям не будут предоставлять право на льготный проездной
$ USD65.8568(-0.35)21.02
€ EUR74.6816(-0.13)21.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?