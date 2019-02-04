Завтра глава Управления ФАС по Орловской области проведёт приём граждан

Пообщаться с Андреем Кирьяновым можно будет в Приёмной президента РФ в Орловской области.

Приём начнётся в 10 часов в здании администрации области на площади Ленина, 1. При себе посетителям необходимо иметь паспорта. Записаться на приём можно заранее по телефону 8 (4 862) 47-53-57.