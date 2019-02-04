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Орел04.02.2019 Понедельник 14:57
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  3. Завтра глава Управления ФАС по Орловской области проведёт приём граждан

Завтра глава Управления ФАС по Орловской области проведёт приём граждан

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04.02.2019

Пообщаться с Андреем Кирьяновым можно будет в Приёмной президента РФ в Орловской области.

Приём начнётся в 10 часов в здании администрации области на площади Ленина, 1. При себе посетителям необходимо иметь паспорта. Записаться на приём можно заранее по телефону 8 (4 862) 47-53-57.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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