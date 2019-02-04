Завтра глава Управления ФАС по Орловской области проведёт приём граждан
04.02.2019
Пообщаться с Андреем Кирьяновым можно будет в Приёмной президента РФ в Орловской области.
Приём начнётся в 10 часов в здании администрации области на площади Ленина, 1. При себе посетителям необходимо иметь паспорта. Записаться на приём можно заранее по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/52594
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