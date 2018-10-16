Завтра Андрей Клычков совершит рабочую поездку в Мценск
16.10.2018
Прежде всего губернатор Орловской области отправится в Волковский переулок, где идёт ремонт автомобильной дороги.
Потом Клычков направится в сквер «Вечный огонь» и примет участие в церемонии захоронения останков неизвестного солдата. Останки случайно обнаружили этим летом в ходе земляных работ.
После этого губернатор посетит новое здание Мценского городского краеведческого музея имени Соловьёва, где также идут ремонтные работы.
Также Клычков побывает в многоквартирном доме по Гагарина, 67 — здесь ведётся капитальный ремонт.
Кроме того, глава региона примет участие в открытии спортивного зала во Мценском дворце культуры. Работы на этом объекте финансировались по проекту «Народный бюджет».
В финале поездки Клычков посетит производственные площадки предприятия «Межгосметиз-Мценск».
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