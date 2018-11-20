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Орел20.11.2018 Вторник 13:20
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  3. Заводской районный суд Орла вынес приговор мужчине, задушившему жену

Заводской районный суд Орла вынес приговор мужчине, задушившему жену

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20.11.2018

Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает прокуратура области, суд приговорил орловца к 10 годам колонии строгого режима. При вынесении приговора была учтена явка с повинной, а также активное участие осуждённого в работе следствия.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпреступлениясуд

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