Заводской районный суд Орла вынес приговор мужчине, задушившему жену
20.11.2018
Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает прокуратура области, суд приговорил орловца к 10 годам колонии строгого режима. При вынесении приговора была учтена явка с повинной, а также активное участие осуждённого в работе следствия.
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