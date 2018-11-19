Заводской районный суд Орла оставил экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД под стражей
19.11.2018
Фёдор Козин, возглавлявший соответствующее подразделение, оставлен под стражей ещё на 72 часа.
Накануне такое решение вынес районный суд. По истечении указанного срока суд вернётся к рассмотрению вопроса об аресте. Об этом сообщают «Орловские новости».
Козин, возглавлявший в Управлении МВД борьбу с коррупцией, теперь сам подозревается в аналогичном преступлении.
Как сообщает пресс-служба УМВД, по данному факту руководством орловской полиции назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
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