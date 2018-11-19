Заводской районный суд Орла оставил экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД под стражей

Фёдор Козин, возглавлявший соответствующее подразделение, оставлен под стражей ещё на 72 часа.

Накануне такое решение вынес районный суд. По истечении указанного срока суд вернётся к рассмотрению вопроса об аресте. Об этом сообщают «Орловские новости».

Козин, возглавлявший в Управлении МВД борьбу с коррупцией, теперь сам подозревается в аналогичном преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД, по данному факту руководством орловской полиции назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.