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Орел23.10.2018 Вторник 18:47
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Завод «Дормаш» могут преобразовать в индустриальный парк

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23.10.2018

Причём — уже в марте будущего года.

Такой вариант развития событий обсуждался в областном Департаменте промышленности и торговли с участием всех заинтересованных сторон.

Как рассказал исполняющий обязанности главы департамента Геннадий Парахин, к настоящему моменту удалось договориться с кредитором завода, а также с компаниями, которые станут резидентами нового парка. Они выкупят часть его помещений под собственные производства.

Долги по зарплате перед работниками, которые ещё не погашены до конца, ликвидируют за счёт реализации основного залогового имущества.

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