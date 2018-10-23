Завод «Дормаш» могут преобразовать в индустриальный парк

Причём — уже в марте будущего года.

Такой вариант развития событий обсуждался в областном Департаменте промышленности и торговли с участием всех заинтересованных сторон.

Как рассказал исполняющий обязанности главы департамента Геннадий Парахин, к настоящему моменту удалось договориться с кредитором завода, а также с компаниями, которые станут резидентами нового парка. Они выкупят часть его помещений под собственные производства.

Долги по зарплате перед работниками, которые ещё не погашены до конца, ликвидируют за счёт реализации основного залогового имущества.