Завершился Интернет-опрос на тему: «Какую общественную территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2020 году?»
18.11.2019
В нём приняли участие почти 15 тысяч орловчан. Лидеры среди общественных территорий сменялись от недели к неделе. В результате места распределились следующим образом: Бульвар Космонавтов, территория по ул. Рощинская у Медведевского леса, Парк Ботаника. Лидировавшая в течение всего хода голосования Территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова буквально в конце опустилась на 4 место. На этой неделе в администрации города Орла пройдет заседание общественной комиссии, члены которой определят число общественных территорий для финального рейтингового голосования и дату его проведения. Рейтинговое голосование пройдет в очной форме.
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