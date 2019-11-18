Завершился Интернет-опрос на тему: «Какую общественную территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2020 году?»

В нём приняли участие почти 15 тысяч орловчан. Лидеры среди общественных территорий сменялись от недели к неделе. В результате места распределились следующим образом: Бульвар Космонавтов, территория по ул. Рощинская у Медведевского леса, Парк Ботаника. Лидировавшая в течение всего хода голосования Территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова буквально в конце опустилась на 4 место. На этой неделе в администрации города Орла пройдет заседание общественной комиссии, члены которой определят число общественных территорий для финального рейтингового голосования и дату его проведения. Рейтинговое голосование пройдет в очной форме.