Завершилась регистрация участников конкурса управленцев «Лидеры России»

Её прошли двести двадцать семь тысяч сто девяносто три человека.

Теперь в период с ноября по декабрь каждому из них предстоит пройти дистанционный отбор — онлайн-тестирование на интеллектуальные способности и управленческий потенциал.

После обработки решений отчёты с персональными рекомендациями по результатам теста будут отправлены всем кандидатам.