Завершилась регистрация участников конкурса управленцев «Лидеры России»
25.10.2018
Её прошли двести двадцать семь тысяч сто девяносто три человека.
Теперь в период с ноября по декабрь каждому из них предстоит пройти дистанционный отбор — онлайн-тестирование на интеллектуальные способности и управленческий потенциал.
После обработки решений отчёты с персональными рекомендациями по результатам теста будут отправлены всем кандидатам.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50092
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