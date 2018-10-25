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Завершилась регистрация участников конкурса управленцев «Лидеры России»

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25.10.2018

Её прошли двести двадцать семь тысяч сто девяносто три человека.

Теперь в период с ноября по декабрь каждому из них предстоит пройти дистанционный отбор — онлайн-тестирование на интеллектуальные способности и управленческий потенциал.

После обработки решений отчёты с персональными рекомендациями по результатам теста будут отправлены всем кандидатам.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50092

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