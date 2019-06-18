Завершать благоустройство бульвара Победы будет ООО «Артстрой»
18.06.2019
Компания стала победителем аукциона по отбору подрядчика для третьей очереди работ. При этом «Артстрой» являлся и единственным участником аукциона.
Ранее компания работала на объекте в 2018 году. Тогда же воронежское ООО благоустраивало сквер Комсомольский и сквер «1000 и 1 мелочь».
Третий этап благоустройства обойдётся в 16,26 млн рублей. Планируется демонтировать старый асфальт рядом с центральной пешеходной зоной, уложить новый, плитку, рулонный газон, а также организовать водоотведение. Всё это необходимо сделать до 1 сентября текущего года.
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