Запрещённые вещества в Орловской области находятся на «Народном контроле»

Активист общественной организации (депутат Сабуровского сельсовета Владислав Харчиков) направил обращение главе Управления МВД по Орловской области Юрию Савенкову. К Харчикову обратились несколько жителей Орла, в адрес которых через социальные сети поступали предложения начать преступную деятельность по перепродаже наркотических средств.

Харчиков выявил 9 аккаунтов, владельцы которых были замечены в такой деятельности, и передал данные в полицию с тем, чтобы проверить информацию о причастности данных граждан к противозаконной деятельности и, при необходимости, заблокировать аккаунты. Об этом сообщается в группе орловского «Народного контроля» «В контакте».