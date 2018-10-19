Заплатить за проезд с помощью карты в Орле можно на восьми маршрутах
19.10.2018
Валидаторы (устройства для считывания информации с карт) установлены в пятидесяти одном автобусе.
Стоимость проезда при оплате картой остаётся прежней — 17 рублей.
Как сообщает мэрия Орла, услуга доступна на следующих маршрутах:
№ 1 «Станция Лужки — ул. Часовая» (4 автобуса);
№ 16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз» (14 автобусов);
№ 19 «ул. Планерная — ул. Трудовых резервов» (12 автобусов);
№ 24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (5 автобусов);
№ 25 «ул. Ливенская — школа № 50» (10 автобусов);
№ 39 «Микрорайон Ботаника — Наугорское шоссе» (1 автобус);
№ 59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский» (4 автобуса);
№ 71 «ул. 1-я Посадская — дачный массив у поворота на Ступишино» (1 автобус).
В ближайшем будущем оборудовать валидаторами планируется ещё 21 автобус.
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