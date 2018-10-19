Заплатить за проезд с помощью карты в Орле можно на восьми маршрутах

Валидаторы (устройства для считывания информации с карт) установлены в пятидесяти одном автобусе.

Стоимость проезда при оплате картой остаётся прежней — 17 рублей.

Как сообщает мэрия Орла, услуга доступна на следующих маршрутах:

№ 1 «Станция Лужки — ул. Часовая» (4 автобуса);

№ 16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз» (14 автобусов);

№ 19 «ул. Планерная — ул. Трудовых резервов» (12 автобусов);

№ 24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (5 автобусов);

№ 25 «ул. Ливенская — школа № 50» (10 автобусов);

№ 39 «Микрорайон Ботаника — Наугорское шоссе» (1 автобус);

№ 59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский» (4 автобуса);

№ 71 «ул. 1-я Посадская — дачный массив у поворота на Ступишино» (1 автобус).

В ближайшем будущем оборудовать валидаторами планируется ещё 21 автобус.