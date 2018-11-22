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Замначальника орловской полиции останется в СИЗО до Рождества

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22.11.2018

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал Фёдора Козина до 7 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного Управления Следственного Комитета России по Орловской области.

Козин продолжительное время занимал должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Орловской области, а незадолго до ареста стал заместителем начальника полиции Орловской области по оперативной работе.

Полицейский подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Также в деле есть ещё один фигурант, Павел Клёнышев, начальник отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями по Железнодорожному району Орла. Он также находится под арестом.

Сейчас Клёнышев является обвиняемым, Козин — подозреваемым.

Управление МВД в связи с этим проводит собственную проверку. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены по отрицательным мотивам, а их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьполицияМВДСледственный комитет

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