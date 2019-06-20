Заместителя начальника СИЗО №1 Орловской области оштрафовали на 15 тысяч рублей

Причиной стали нарушения в сфере госзакупок. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Как выяснило надзорное ведомство, информацию об исполнении контракта на поставку горячего водоснабжения, заключённого между казённым учреждением и ПАО «Квадра — Генерирующая компания», разместили в единой информационной системе в сфере закупок с нарушением установленного законом срока.