Заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов посетил производственные цеха исправительной колонии №5 в Нарышкино
21.11.2018
Визит прошёл в рамках совещания по вопросам производственной деятельности в учреждениях ФСИН. Об этом сообщает областное Управление службы.
Сейчас в колонии работают около 700 заключённых. В основном, они занимаются изготовлением спецодежды. С января по октябрь текущего года они принесли учреждению прибыль в 7 миллионов рублей.
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