Заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов посетил производственные цеха исправительной колонии №5 в Нарышкино

Визит прошёл в рамках совещания по вопросам производственной деятельности в учреждениях ФСИН. Об этом сообщает областное Управление службы.

Сейчас в колонии работают около 700 заключённых. В основном, они занимаются изготовлением спецодежды. С января по октябрь текущего года они принесли учреждению прибыль в 7 миллионов рублей.