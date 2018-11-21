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Орел21.11.2018 Среда 12:04
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  3. Заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов посетил производственные цеха исправительной колонии №5 в Нарышкино

Заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов посетил производственные цеха исправительной колонии №5 в Нарышкино

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21.11.2018

Визит прошёл в рамках совещания по вопросам производственной деятельности в учреждениях ФСИН. Об этом сообщает областное Управление службы.

Сейчас в колонии работают около 700 заключённых. В основном, они занимаются изготовлением спецодежды. С января по октябрь текущего года они принесли учреждению прибыль в 7 миллионов рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьФСИН

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