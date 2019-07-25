Замбиец проверил юных орловчан на знание английского языка
25.07.2019
Оригинальное мероприятие прошло в Ливнах. В здешнем Славянском саду состоялся English Quest. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».
Квест, посвящённый английскому языку, состоял из одиннадцати испытаний и одной суперигры. В качестве главного эксперта выступил студент ОГУ имени Тургенева Макдональд, приехавший на Орловщину из Замбии. Друг с другом соперничали 4 команды, в каждой из которых было по 10 несовершеннолетних участников.
Квест проводился по инициативе руководителя местной студии творческого развития детей DA VINCHI Татьяны Филатовой.
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