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Заключённые подготовили выставку к юбилею Тургенева

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23.10.2018

Заключённые женской колонии № 6 из посёлка Шахово Кромского района подготовили выставку к юбилею Тургенева. Об этом сообщает региональное Управление ФСИН.

Подготовка продолжалась около года.

Экспонаты выставки «Подношение Тургеневу» оказались довольно неожиданными. Среди них — образцы женской моды тургеневского времени, например, бальные перчатки, туфельки, платья, шляпки и чепцы, кружевные зонтики.

Также заключённые представили на выставке портреты Тургенева и картины по мотивам его произведений, выполненные в различных техниках.

Посмотреть на экспонаты можно в орловском музее писателя.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50051

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