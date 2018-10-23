Заключённые подготовили выставку к юбилею Тургенева
23.10.2018
Заключённые женской колонии № 6 из посёлка Шахово Кромского района подготовили выставку к юбилею Тургенева. Об этом сообщает региональное Управление ФСИН.
Подготовка продолжалась около года.
Экспонаты выставки «Подношение Тургеневу» оказались довольно неожиданными. Среди них — образцы женской моды тургеневского времени, например, бальные перчатки, туфельки, платья, шляпки и чепцы, кружевные зонтики.
Также заключённые представили на выставке портреты Тургенева и картины по мотивам его произведений, выполненные в различных техниках.
Посмотреть на экспонаты можно в орловском музее писателя.
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