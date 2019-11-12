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Орел12.11.2019 Вторник 13:53
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Зафиксировано восемь случаев отравления грибами и один случай ботулизма

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12.11.2019

В этом году в Орловской области официально установлено восемь случаев отравления грибами и один случай ботулизма. Об этом сообщило региональное Управление Роспотребнадзора. Большинство отравлений вызваны употреблением в пищу неизвестных грибов. Кроме того, жертвы «тихой охоты» ели условно-съедобные грибы. Среди них — поплавушки, толкачики, синеножки.

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