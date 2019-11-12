Зафиксировано восемь случаев отравления грибами и один случай ботулизма

В этом году в Орловской области официально установлено восемь случаев отравления грибами и один случай ботулизма. Об этом сообщило региональное Управление Роспотребнадзора. Большинство отравлений вызваны употреблением в пищу неизвестных грибов. Кроме того, жертвы «тихой охоты» ели условно-съедобные грибы. Среди них — поплавушки, толкачики, синеножки.