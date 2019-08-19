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Орел19.08.2019 Понедельник 12:16
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Задержан подозреваемый в «техническом» воровстве

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19.08.2019

Как предполагает полиция, орловчанин похитил из частного дома телевизор и ноутбук, а также электроинструмент. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Кража произошла в Северном районе. Преступник проник в дом, повредив окно.

Полиция задержала подозреваемого (42-летнего мужчину) «по горячим следам». Заведено уголовное дело по статье «кража».

Теги:ОрёлОрловская областьМВДполициякражаворовствотехникауголовное делоСеверный район

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