Задержан подозреваемый в «техническом» воровстве
19.08.2019
Как предполагает полиция, орловчанин похитил из частного дома телевизор и ноутбук, а также электроинструмент. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Кража произошла в Северном районе. Преступник проник в дом, повредив окно.
Полиция задержала подозреваемого (42-летнего мужчину) «по горячим следам». Заведено уголовное дело по статье «кража».
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