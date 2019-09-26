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Задержан Артур Шлейхер (Саркисов)

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26.09.2019

Следственный комитет задержал бывшего директора «321 ВСУ» в рамках уголовного дела о хищениях. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

19 сентября Шлейхер (Саркисов) провёл в Орле пресс-конференцию, на которой сообщил, что все уголовные дела, возбуждённые в отношении него, прекращены в связи с отсутствием состава преступления. Однако впоследствии СМИ выяснили, что постановление о закрытии дел было отменено прокуратурой как незаконное в августе текущего года. Впоследствии дела возобновились.

Теги:Орловская областьСледственный комитет

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