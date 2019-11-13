Заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне

На территории региона заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне, сообщили в Роспотребнадзоре. На 45 календарной неделе в области было зарегистрировано 3195 случаев заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили две трети от общего числа заболевших. Случаи гриппа в Орловской области пока не регистрировались. Прививки сделали уже около 31 процента орловчан. Помимо вакцинации ведомство призвало родителей не пускать своих заболевших детей в школы и детсады в целях недопущения распространения респираторных инфекций.