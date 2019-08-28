За потоки грязи в микрорайоне Орла придётся заплатить

УК «Зелёная роща» отреагировала на жалобы жителей микрорайона «Алроса», которые сообщали о постоянных протечках отходов из мусоровозов. Региональный оператор по обращению с ТКО направил несколько претензий в адрес ООО «Экоград», который вывозит мусор с данной территории.

Как официально сообщили в УК, «Экоград» не принял необходимых мер по устранению выявленных нарушений. В связи с этим, согласно условиям контракта, «Зелёная роща» применит к «Экограду» штрафные санкции. Также не исключено, что региональный оператор обратится в Роспотребнадзор с просьбой о проведении соответствующей проверки.