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Орел28.08.2019 Среда 11:55
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За потоки грязи в микрорайоне Орла придётся заплатить

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28.08.2019

УК «Зелёная роща» отреагировала на жалобы жителей микрорайона «Алроса», которые сообщали о постоянных протечках отходов из мусоровозов. Региональный оператор по обращению с ТКО направил несколько претензий в адрес ООО «Экоград», который вывозит мусор с данной территории.

Как официально сообщили в УК, «Экоград» не принял необходимых мер по устранению выявленных нарушений. В связи с этим, согласно условиям контракта, «Зелёная роща» применит к «Экограду» штрафные санкции. Также не исключено, что региональный оператор обратится в Роспотребнадзор с просьбой о проведении соответствующей проверки.

Теги:ОрёлОрловская областьЗелёная рощаТКОмусорАлросаЗареченскийотходы

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