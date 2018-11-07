За последний квартал этого года в банковском секторе Орловской области обнаружены 84 поддельные банкноты в российских рублях
07.11.2018
Об этом сообщает Отделение Орёл «Банка России».
По сравнению с предыдущим кварталом их количество существенно выросло — на 56 штук.
Чаще всего, как и раньше, подделывают банкноты в 1000 и 5000 рублей. Есть и более редкие находки — несколько фальшивок номиналом 100 и 500 рублей, поддельная монета номиналом 5 рублей, а также несколько фальшивых стодолларовых купюр.
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