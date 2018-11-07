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Орел07.11.2018 Среда 12:11
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  3. За последний квартал этого года в банковском секторе Орловской области обнаружены 84 поддельные банкноты в российских рублях

За последний квартал этого года в банковском секторе Орловской области обнаружены 84 поддельные банкноты в российских рублях

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07.11.2018

Об этом сообщает Отделение Орёл «Банка России».

По сравнению с предыдущим кварталом их количество существенно выросло — на 56 штук.

Чаще всего, как и раньше, подделывают банкноты в 1000 и 5000 рублей. Есть и более редкие находки — несколько фальшивок номиналом 100 и 500 рублей, поддельная монета номиналом 5 рублей, а также несколько фальшивых стодолларовых купюр.

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