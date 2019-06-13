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Орел13.06.2019 Четверг 13:59
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За последний год в Орловской области выросла заболеваемость опасными болезнями

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13.06.2019

Данные опубликовал Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орёлстат).

В апреле текущего года по сравнению с мартом минувшего года в Орловской области выросла заболеваемость сифилисом (в 3,5 раза), педикулёзом (в 3,1 раза), сальмонеллёзными инфекциями (в 2,7 раза), гриппом (в 1,9 раза) и туберкулёзом (в 1,8 раза). Также возросло количество случаев заболевания острыми гепатитами (на 66,7%) и число вновь зарегистрированных носителей ВИЧ (на 66,1%).

Теги:ОрёлОрловская область

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